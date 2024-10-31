Тарасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья, сообщает News.ru.

По ее словам, она чувствует себя нормально.

Ранее телеграм-каналы писали о резком ухудшении здоровья Тарасовой из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. При этом она якобы жаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. В СМИ подчеркивали, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали держаться строгой диеты.

После этого источник сообщил, что заслуженный тренер СССР обращалась в больницу из-за язвенной болезни, однако в настоящий момент она не испытывает проблем со здоровьем. По его информации, иногда язва у Тарасовой обостряется. В последний раз она была в больнице две недели назад, и врачи ее полностью стабилизировали.

