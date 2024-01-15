Фитнес-инструктор рассказал, сколько времени нужно тренироваться в среднем возрасте

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Человеку среднего возраста необходимо выделять на спорт 200–250 минут в неделю, отметил американский фитнес-инструктор Мэтт Робертс в беседе с The Telegraph.

По словам эксперта, это должны быть тренировки средней интенсивности – мышцы слегка утомляются, а пульс учащается до 133–152 ударов в минуту. При этом важно, чтобы у человека не возникала одышка, подчеркнул Робертс. При такой нагрузке не должно быть и обильного потоотделения, добавил он.

Инструктор порекомендовал людям среднего возраста медленный бег, езду на велосипеде или прогулку быстрым шагом. Что касается тренировок высокой интенсивности, на них тоже нужно выделять время – не менее 60 минут в неделю, отметил эксперт. Робертс уточнил, что это может быть быстрый бег, плавание или теннис.

Специалист призвал отказаться от упражнений, которые выполняются на пределе возможностей. Он посоветовал один раз в неделю потратить час на интенсивную нагрузку, а затем выделить два-три дня для тренировки в тренажерном зале.

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