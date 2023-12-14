Россиянам рассказали о недопустимых действиях в спортзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во время занятий физической активностью в спортзале категорически нельзя использовать жевательную резинку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Анастасию Тимощенко.

По ее словам, при интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге существует вероятность попадания жвачки в дыхательные пути. Это может спровоцировать асфиксию, предупредила Тимощенко.

Во время жевания выделяется большое количество слюны, что также может провоцировать попадание ее в том числе в дыхательные пути, уточнила эксперт. Вместе с тем она указала, что при жевании может сбиться дыхание. А это уже приводит к увеличению нагрузки на организм при интенсивных тренировках.

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