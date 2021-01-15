17:34
Фото: AP Photo/Steve Luciano
Английский футболист Уэйн Руни объявил о завершении карьеры. Об этом сообщили на сайте клуба "Дерби Каунти".
"Футбольный клуб "Дерби Каунти" рад подтвердить назначение Уэйна Руни новым главным тренером клуба", – говорится в заявлении.
Отмечается, что футболист завершил игровую карьеру, чтобы сосредоточиться на менеджерской. Руни подписал полноценный тренерский контракт с клубом до лета 2023 года. В тренерский штаб войдут Лиам Розениор, Шей Гивен и Джастин Уокер.
В ноябре 2020 года Руни стал играющим тренером "Дерби Каунти". Он получил должность после увольнения нидерландского специалиста Филиппа Коку.
Уэйн Руни начинал карьеру в "Эвертоне". Пик карьеры англичанина пришелся на "Манчестер Юнайтед". Вместе с "красными дьяволами" он пять раз выиграл Английскую Премьер-лигу. В 2008 году Руни стал обладателем Лиги чемпионов, в 2017 году он выиграл Лигу Европы.
Футболист стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед". После этого он играл за американский "Ди Си Юнайтед" и вернулся в Англию в качестве игрока "Дерби Каунти".
13 января "Манчестер Юнайтед" поднялся на первое место в АПЛ. Он обыграл "Бернли" с минимальным счетом. После 17 игр "красные дьяволы" записали в свой актив 36 очков, опередив ближайшего преследователя на три балла.
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