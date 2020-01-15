Соперник Макгрегора пожелал кровавого поединка с ирландцем

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Дональд Серроне рассказал о своих ожиданиях от боя с чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Об этом сообщает "Газета.ру".

Спортсмен заявил, что ему интересно будет проверить своего соперника в стойке. При этом он отметил, что идеальным завершением боя станет нокаут, добавив, что рассчитывает провести кровавый бой.

"Разорванный. Окровавленный. Разбитый. Знайте, что я приду домой к жене не рыцарем в сияющих доспехах, а рыцарем в доспехах, испытанных в бою. Для меня это немного лучше", – отметил спортсмен.

18 января Конору Макгрегору предстоит поединок с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. Ранее Конор Макгрегор оценил свой заработок от боя с Серроне в 80 миллионов долларов. Ирландец заявил, что доволен совершенной сделкой.

