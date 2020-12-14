Определился соперник "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы

Фото: ТАСС/DIMITRIS TOSIDIS/ЕРА
Футбольный клуб "Краснодар" сыграет с загребским "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире UEFA в Ньоне.
Первый матч пройдет 18 февраля в столице Хорватии. Ответную встречу проведут 25 февраля в Краснодаре.
Кроме того, в рамках 1/16 финала "Арсенал" сыграет с "Бенфикой", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Реал Сосьедадом". Также состоятся матчи между "Лиллем" и "Аяксом", киевским "Динамо" и "Брюгге", а также между "Тоттенхэмом" и "Вольфсбергом".
Российский клуб сыграет в Лиге Европы по результатам группового этапа Лиги чемпионов. "Краснодар" занял третье место в квартете с "Севильей", "Челси" и "Ренном".
"Динамо" Загреб на групповом этапе Лиги Европы дважды играл с московским ЦСКА. Последняя встреча завершилась поражением команды Виктора Гончаренко со счетом 1:3.
По итогам группового этапа ЦСКА набрал три очка, не одержав ни одной победы в 6 матчах еврокубка. В квартете с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом" москвичи заняли последнее место.
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