Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:45

"Краснодар" разгромил "Локомотив" в матче РПЛ

спорт

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольная команда "Краснодар" обыграла столичный "Локомотив" со счетом 5:0. Матч состоялся в рамках 18-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте первый гол забил Виктор Классон, на 11 – Реми Кабелла, на 75 и 85 минутах отличился Маркус Берг, финальный гол поставил Магомед-Шапи Сулейманов.

Данная победа для "Краснодара" является первой над "Локомотивом" с 2018 года. Теперь краснодарцы поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы, "Локомотив" находится на седьмой.

В следующем туре "Краснодар" сыграет на своем поле с "Уфой", "Локомотив" на выезде с "Химками". Матчи состоятся 17 декабря.

Ранее петербургский "Зенит" встретился с тульским "Арсеналом" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

Футбольный матч Чемпионата России начался с минуты молчания в память о Гафте

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать