"Краснодар" разгромил "Локомотив" в матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Футбольная команда "Краснодар" обыграла столичный "Локомотив" со счетом 5:0. Матч состоялся в рамках 18-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте первый гол забил Виктор Классон, на 11 – Реми Кабелла, на 75 и 85 минутах отличился Маркус Берг, финальный гол поставил Магомед-Шапи Сулейманов.

Данная победа для "Краснодара" является первой над "Локомотивом" с 2018 года. Теперь краснодарцы поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы, "Локомотив" находится на седьмой.

В следующем туре "Краснодар" сыграет на своем поле с "Уфой", "Локомотив" на выезде с "Химками". Матчи состоятся 17 декабря.

Ранее петербургский "Зенит" встретился с тульским "Арсеналом" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

