Начался матч отбора на ЧМ между Россией и Хорватией

Фото: twitter.com/Сборная России

В Сплите стартовал футбольный матч между сборными России и Хорватии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Во второй раз капитанскую повязку получил Георгий Джикия. До этого на каждый матч команду выводил новый капитан.

В основном составе сборной играют Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев и Федор Смолов.

Ранее сообщалось, что для российских болельщиков организуют шаттлы от места организованного сбора до стадиона в Сплите и обратно перед и после матча сборных России и Хорватии.

Зрителям необходимо иметь при себе распечатанный входной билет, удостоверение личности, а также сертификат о вакцинации европейского образца.

