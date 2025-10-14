Владельцы 60 спортобъектов в Москве смогут получить льготу по налогу на имущество

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владельцы 60 спортивных объектов в Москве, включенных в специальный реестр, смогут получить льготу по налогу на имущество организаций. Об этом заявила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Включение в список позволяет снизить налог на имущество в 10 раз. В результате собственники смогут каждый год экономить более 1,5 миллиарда рублей.

"Льгота была введена в 2022 году в целях поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в этом году в реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице", – указала Багреева.

По ее словам, список пополнился 7 новыми объектами: спорткомплексом, теннисным центром, спортивным учебным корпусом и другими зданиями. При этом реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений, сказала Багреева.

Чтобы попасть в реестр, объект должен соответствовать ряду критериев, включая площадь свыше 8 тысяч "квадратов" и наличие соответствующей записи во Всероссийском реестре объектов спорта.

Льготу можно получить после заявления в адрес департамента экономической политики и развития Москвы. Льготу станут применять с даты начала соблюдения требований, но не ранее 1 января 2022 года.

Ранее 611 объектов исключили из списка нежилой недвижимости столицы, которая облагается налогом на имущество от кадастровой стоимости. Собственники этих объектов будут уплачивать налог за текущий год, рассчитанный от среднегодовой стоимости. При этом в список на 2025 год включили один объект, который соответствует критерию перечня до 1 января.

