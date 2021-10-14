Овечкин прокомментировал выход на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: AP/TASS/Alex Brandon
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал свой выход на пятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.
"Знаете, ребята, я просто делаю свою работу. И когда у меня возникает шанс, я стараюсь его использовать. Я просто наслаждаюсь игрой", – цитирует его "Матч ТВ".
Овечкин отметил большую привилегию занимаемого места в списке лучших снайперов НХЛ. При этом он заявил, что игра есть игра, в ходе которой нужно усиленно работать.
Спортсмен вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, забросив 731-ю шайбу на 43-й минуте в домашнем матче с "Нью-Йорк Рейнджерс". Таким образом, он догнал канадца Марселя Дионна.