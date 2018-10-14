Хоккеисты ЦСКА продлили победную серию до 12 матчей

Фото: ТАСС/Елена Руско

Хоккеисты московского ЦСКА разгромили хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Москве 14 октября и завершилась победой армейцев со счетом 5:0. В составе ЦСКА шайбами отметились Максим Шалунов (18-я минута матча), Михаил Григоренко (31-я минута), Никита Ртищев (33-я минута), а также Линден Вей (35-я минута) и Грег Скотт (55-я минута). В результате ЦСКА продлил свою победную серию до 12 матчей.

Как отметили эксперты, голкипер армейцев Ларс Юханссон провел в этом сезоне уже четвертый матч без пропущенных шайб.

В следующем матче соперником ЦСКА будет китайский "Куньлунь". Игра пройдет в Москве 16 октября. "Амур", в свою очередь, в этот же день встретится на выезде с рижским "Динамо".

ЦСКА по-прежнему лидирует в турнирной таблице Западной конференции. После 18 матчей в активе команды − 30 очков.

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