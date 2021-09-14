Умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Фото: ТАСС/Набатов Юрий
Двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в метании молота Юрий Седых скончался на 67-м году жизни, сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.
"Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота (86,74 метра) за 35 лет все еще не побит", – написал он в Twitter.
Юрий Седых родился в 1955 году. Заслуженный мастер спорта СССР. Победитель Олимпийских игр в Монреале (1976) и в Москве (1980). Чемпион мира (1991) и трехкратный чемпион Европы (1978, 1982, 1986).
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