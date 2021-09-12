Участница поп-дуэта Baccara Мария Мандиола скончалась на 70-ом году жизни в Испании – СМИ

В Испании в возрасте 69 лет ушла из жизни одна из участниц поп-дуэта Baccara Мария Мандиола. Об этом сообщает издание "La Voz de Galicia".

В СМИ отмечают, что певица мирно ушла их жизни в окружении родных и близких в Мадриде накануне утром.

Поп-дуэт Baccara был широко известен в Европе в 70–80-е годы XX века. Помимо Марии Мандиолы в состав также входила Майте Матеос.

В 1978 году дуэт отправился от Люксембурга на "Евровидение" с песней "Parlez-Vous Francais?" и занял седьмое место.

А трек "Yes Sir, I Can Boogie" стал хитом и был долго популярен на европейских дискотеках и танцплощадках.

Распался дуэт в середине 1980-х. И Мандиола, и Матеос продолжили заниматься музыкой, но снискать такой же популярности им больше не удалось.