Умер актер из фильмов "Полицейская академия" Арт Метрано

Фото: кадр из фильма "Полицейская академия 2: Их первое задание". Режиссер Джерри Парис. Производство Warner Bros и The Ladd Company

Скончался американский актер Артур Метрано. Об этом пишет издание Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление сына артиста Гарри Метрано.

Известно, что актер ушел из жизни в возрасте 84 лет. Метрано скончался в своем доме во Флориде по естественным причинам.

Артур Метрано родился 22 сентября 1936 года. Он стал популярным комиком, выступая в многочисленных американских телешоу. После этого он начал карьеру в качестве киноактера.

Наибольшую известность Метрано принесли фильмы "Разбивающий сердца" (1972), "Всемирная история, часть первая" (1981) и "На последнем дыхании" (1983). Кроме того, актер исполнил роль лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия 2: Их первое задание" (1985) и "Полицейская академия 3: Переподготовка" (1986).

В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе. Артист повредил позвоночник, шею и был частично парализован. При этом он продолжал принимать участие в различных проектах.