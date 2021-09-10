Умер актер из фильмов "Полицейская академия" Арт Метрано

01:32
Фото: кадр из фильма "Полицейская академия 2: Их первое задание". Режиссер Джерри Парис. Производство Warner Bros и The Ladd Company
Скончался американский актер Артур Метрано. Об этом пишет издание Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление сына артиста Гарри Метрано.
Известно, что актер ушел из жизни в возрасте 84 лет. Метрано скончался в своем доме во Флориде по естественным причинам.
Артур Метрано родился 22 сентября 1936 года. Он стал популярным комиком, выступая в многочисленных американских телешоу. После этого он начал карьеру в качестве киноактера.
Наибольшую известность Метрано принесли фильмы "Разбивающий сердца" (1972), "Всемирная история, часть первая" (1981) и "На последнем дыхании" (1983). Кроме того, актер исполнил роль лейтенанта Маузера в фильмах "Полицейская академия 2: Их первое задание" (1985) и "Полицейская академия 3: Переподготовка" (1986).
В 1989 году Метрано упал с лестницы во время работ на крыше своего дома в Лос-Анджелесе. Артист повредил позвоночник, шею и был частично парализован. При этом он продолжал принимать участие в различных проектах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: