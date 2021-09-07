Умер итальянский актер Нино Кастельнуово

Фото: кадр из фильма "Шербургские зонтики"; режиссер – Жак Деми; производство – Beta Film GmbH, Madeleine Films, Parc Film

На 85 году жизни скончался итальянский актер Нино Кастельнуово, который исполнил главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики". Как сообщает агентство АНСА, артист умер в Риме после продолжительной болезни.

"Семья глубоко опечалена потерей дорогого Нино и просит понимания и уединения в этот трудный момент", – говорится в сообщении.

По словам родственников, похороны пройдут в закрытом формате.

Дебют Нино Кастельнуово в кино состоялся в конце 1950-х годов. Долгое время он работал на телевидении, снялся в десятках фильмов.