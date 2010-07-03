НХЛ объявила о дисквалификации Кузнецова за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба лиги.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что хоккеиста отстранят не более чем на три матча регулярного чемпионата НХЛ.
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина на четыре года. 26 мая у форварда взяли пробы для допинг-теста, который спортсмен не прошел.
До этого в Сети появилось видео, где хоккеист запечатлен рядом с белым порошком. Тогда Кузнецов заявил, что никогда не употреблял запрещенных веществ.
Дисквалификация распространяется на все турниры, которые проводит IIHF, в том числе чемпионаты мира и Олимпиаду. На выступления форварда в НХЛ дисквалификация IIHF не влияет, так как лига не подчиняется решениям международной федерации.
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