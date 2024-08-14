Депутат МГД Семенников обсудил открытие сквера Олимпийских чемпионов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В районе Ясенево прошла встреча депутата Московской городской думы Александра Семенникова с олимпийским чемпионом по водному поло Михаилом Ивановым, в ходе которой они обсудили торжественную церемонию открытия сквера Олимпийских чемпионов, намеченную на 23 августа.

"Я рад, что вы поддержали мою идею. Приятно, что компанию вам составят наши известные фигуристы, синхронистки и представители других видов спорта. Уверен, что благодаря чемпионской ауре сквер станет именно тем местом, где молодежь будет вдохновляться примером великих атлетов", – поблагодарил знаменитого спортсмена Александр Семенников, передает "Агентство "Москва".

Во встрече также приняли участие молодые участники спортивных секций, которые также выразили желание стать гостями масштабного мероприятия.

В рамках церемонии открытия пройдет реконструкция эстафеты олимпийского огня, состоявшейся в Москве 44 года назад. Ватерполист Михаил Иванов также принял приглашение принять участие в символическом забеге, заявив, что донесет факел при любых обстоятельствах.



Во время реконструкции эстафеты атлеты будут передавать друг другу настоящий факел из серии, выпущенной для московской Олимпиады-1980. При этом эстафета завершится в той части сквера, где откроется выставка фотографий великих спортсменов современности, проживающих в Москве.

Ранее Семенников рассказал о проекте "Книга памяти", который посвящен сбору историй о ветеранах Великой Отечественной войны в районах Северное Бутово и Ясенево. Он отметил, что основная работа над "Книгой памяти" будет завершена к маю следующего года, но сайт проекта откроется уже в сентябре.