Депутат МГД Семенников рассказал о проекте "Книга памяти" в Северном Бутове и Ясеневе

Фото: Ольга Нагорнова

Депутат Московской городской думы Александр Семенников рассказал о проекте "Книга памяти", который посвящен сбору историй о ветеранах Великой Отечественной войны в районах Северное Бутово и Ясенево. Этой информацией он поделился в ходе круглого стола на тему "Готовимся к 80-летию Великой Победы: ЮЗАО", который состоялся в пресс-центре Агентства "Москва".

"Вместе с общественностью районов Ясенево и Северное Бутово мы обсудили следующую идею: почему бы не объединить все эти истории в одну виртуальную "Книгу памяти". И люди ее поддержали. Сейчас продолжается сбор информации. Москвичи приносят рукописи, вырезки из газет, наградные листы, фотографии. Для них очень важно рассказать о своих родных. Для всех нас просто необходимо, чтобы о подвигах земляков узнали как можно больше людей", – сказал Семенников.

Он отметил, что основная работа над "Книгой памяти" будет завершена к маю следующего года, но сайт проекта откроется уже в сентябре.

"Получившуюся электронную базу данных можно будет использовать в самых разных форматах. Но, самое главное, имена героев навеки сохранятся в виртуальной хронике", – пояснил Семенников.

Он также напомнил, что у юго-запада столицы глубокие исторические корни.

"Достаточно сказать, что через Северное Бутово проходила дорога, которой великий князь Дмитрий Донской вел свое войско навстречу орде Мамая. А в 1941-м здесь возводились укрепления", – добавил депутат МГД.

Ранее депутат Мосгордумы Наталия Метлина заявила, что памятные доски в память о ветеранах должны появиться на фасадах домов в столичных районах Теплый Стан и Коньково. Она отметила, что в Москве продолжается активная подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы.