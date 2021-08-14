"Спартак" обыграл "Урал" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Московский "Спартак" одержал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче четвертого тура "Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ)". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Встреча завершилась со счетом 1:0, гол забил Роман Зобнин. Для "Спартака" эта победа стала второй в РПЛ, команда набрала шесть очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые сыграют с тульским "Арсеналом". "Урал" в тот же день проведет встречу с московским "Динамо".

Ранее Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов. Некоторые болельщики также высказали мнение, что ряд игроков из красно-белой команды боится критики.