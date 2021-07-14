Патрик Шик стал автором самого красивого гола чемпионата Европы по футболу 2020 года

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Гол чешского футболиста Патрика Шика стал самым красивым на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщается на официальным сайте УЕФА.

Шик забил мяч в ворота сборной Шотландии во время матча группового этапа ЕВРО-2020 на расстоянии более чем 45 метров. Этот гол стал самым дальним в истории чемпионатов Европы.

Помимо Шика претендентами на звание лучшего гола ЕВРО претендовали Лоренцо Инсинье в матче Италия – Бельгия, Андрей Ярмоленко в матче Нидерланды – Украина, Криштиану Роналду в матче Венгрия – Португалия и Федерико Кьеза в матче Италия – Испания.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В ее состав вошли вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, защитники сборной Англии Кайл Уокер и Гарри Магуайр, защитники итальянской сборной Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола.