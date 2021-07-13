UEFA объявил символическую сборную Евро-2020

Фото: ТАСС/PA/Mike Egerton
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает RT.
В ее состав вошли вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, защитники сборной Англии Кайл Уокер и Гарри Магуайр, защитники итальянской сборной Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола.
Также в символическую сборную попали полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг, полузащитник итальянской команды Жоржиньо, полузащитник сборной Испании Педри, нападающий итальянцев Федерико Кьеза, нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку и нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг.
Ранее сборная Италии во второй раз в истории завоевала титул европейских чемпионов в матче против сборной Англии, которая прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Обе команды на пути к финалу ни разу не проиграли, пройдя групповой этап с тремя победами из трех возможных.
Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.
Итальянские футболисты стали чемпионами Европы
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