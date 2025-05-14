ЦСКА и "Зенит" объявили составы на ответный матч финала пути РПЛ

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на ответный матч финала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России по футболу.

Как рассказали ЦСКА, в состав вошли: Владислав Тороп, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Миралем Пьянич, Секу Койта и Сауль Гуарирапа.

В составе "Зенита": Арсен Адамов, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Нино, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Максим Глушенков, Педро, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

Основные вратари команд Игорь Акинфеев от ЦСКА и Евгений Латышонок от "Зенита" остались на скамейке запасных.

Встреча между ЦСКА и "Зенитом" проходит в среду, 14 мая, на столичной "ВЭБ Арене".

30 апреля московский ЦСКА уступил на выезде "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:2 в первом матче финала Пути РПЛ. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия красно-синих, которая длилась с ноября 2024 года.

Наставник "Зенита" Сергей Семак в беседе с журналистами назвал игру неплохой. По его мнению, в противостоянии с ЦСКА еще ничего не решено.