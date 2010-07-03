Фанаты "Динамо" закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу. На Старом Арбате они сделали надпись "Перемен требуют наши сердца" на стене Виктора Цоя.
"И правда – перемены в результатах нам очень нужны, надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы", – говорится на странице Instagram бело-голубых.
Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" не смогли обыграть "Краснодар". Матч завершился со счетом 1:1. Встреча прошла на "Арене-Химки". В составе москвичей отличился Евгений Марков (77), а у гостей – Вандерсон (87).
Болельщики в очередной раз провели акцию протеста против руководства клуба. Первые 10 минутфанаты наблюдали за игрой молча, после чего начали скандировать: "Мы хотим домой, на "Динамо".
Сейчас "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 баллами.
Стена Цоя появилась в Москве в 1990 году стихийно после гибели рок-музыканта. По легенде, на стене дома № 37 на Старом Арбате, где собирались поклонники творчества Цоя, сначала появилась надпись "Сегодня погиб Виктор Цой", а затем и ответ: "Цой жив". Недавно стену Цоя предложили сделать памятником культуры. Придать ей такой статус предложили в Мосгордуме. Также предлагалось перенести ее в другое место или закрасить граффити с портретом музыканта.
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