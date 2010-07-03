"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футболисты столичного футбольного клуба "Динамо" не смогли обыграть "Краснодар". Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла на "Арене-Химки". В составе москвичей отличился Евгений Марков (77), а у гостей – Вандерсон (87).

Сейчас "Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 баллами. "Краснодар" идет третьим, имея в активе 42 очка. Лидирует санкт-петербургский "Зенит".