Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд турнира составляет 9,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В матче четвертого круга российский теннисист обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

В четвертьфинале Медведев сразится против победителя матча между датским теннисистом Хольгером Руне и американцем Тэйлором Фрицом.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила граждан РФ и Белоруссии до участия в Олимпиаде в Париже, но только в нейтральном статусе.

До этого российского спортсмена Андрея Рублева отстранили от игры за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

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