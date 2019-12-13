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Спорт

01:20

"ЦСКА" победой завершил выступление в Лиге Европы

спорт

Фото: EPA/TASS/ALEJANDRO GARCIA

Московский футбольный клуб "ЦСКА" обыграл испанский "Эспаньол" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. При этом "красно-синие" вылетели из турнира, заняв последнее место в группе. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что данная победа стала единственной для москвичей в текущем розыгрыше Лиги Европы. Кроме того, "армейцы" потеряли все шансы на выход из группы еще в прошлой игре.

Матч группы H между "ЦСКА" и "Эспаньолом" прошел в Барселоне и закончился со счетом 0:1. Единственный мяч забил на 84-й минуте полузащитник "армейцев" Никола Влашич.

В параллельной игре группы H болгарский "Лудогорец" дома сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем". Матч завершился со счетом 1:1.

"ЦСКА" по итогам группового этапа набрал пять очков и оказался на четвертом месте в группе. Испанский "Эспаньол" и болгарский "Лудогорец" вышли в 1/16 финала турнира, венгерский клуб "Ференцварош" занял третью строчку.

Впервые с сезона-2001/02 ни один российский футбольный клуб не примет участия в весенней стадии еврокубков. Ранее ФК "Краснодар" уступил "Хетафе" и также вылетел из Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:3.

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