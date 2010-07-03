Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

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Украинский боксер Александр Усик победил Чезза Уизерспуна в дебютном бою в тяжелом весе. Победный поединок состоялся в Чикаго.

Бой завершился после окончания 7-го раунда, когда Уизерспун отказался продолжать поединок. После этого Усик автоматически был признан победителем поединка. На его счету 17 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

В прошлом году спортсмен сумел защитить титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, WBC и WBO. В бою с британцем Тони Беллью спортсмен нокаутировал противника.

Поединок проходил в Манчестере 10 ноября. Он завершился победой Усика, который отправил британского боксера в нокаут в восьмом раунде. Этот бой принес спортсмену из Украины 16-ю победу на профессиональном ринге.

