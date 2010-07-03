На Аляске пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

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На Аляске пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы на соревнованиях в Анкоридже, сообщает The Sun.

Арбитры сочли, что таким образом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам при заплыве на 100 метров.

Пловчиха с решением судей не согласилась и объяснила, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц, чтобы было удобнее плыть.

Позже организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме.

Ранее на чемпионате Китая по легкой атлетике спортсменок заподозрили в том, что они мужчины. "Легкоатлетки" выиграли забег на 400 метров с двухсекундным отрывом от ближайших соперников.