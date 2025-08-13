Форма поиска по сайту

13 августа, 20:59

ТАСС: спортивный комментатор Борис Скрипко умер в возрасте 78 лет

Умер спортивный комментатор Борис Скрипко – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спортивный комментатор Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни, сообщил ТАСС источник.

"Причина – онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице", – рассказал собеседник агентства.

Скрипко родился в Москве 19 сентября 1946 года. Карьеру на телевидении он начал в 1979-м, а спустя год уже освещал летние Олимпийские игры в столице. Всего комментатор работал на 11 Олимпиадах.

Комментатор сотрудничал с Первым каналом и телеканалом "Спорт", который позже получил название "Россия 2". В последние годы работал на "Матч-ТВ".

В телеэфире Скрипко практически всегда находился в паре с профессиональными боксерами. В их числе были чемпионы мира Дмитрий Пирог и Григорий Дрозд.

