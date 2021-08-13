"Сочи" проиграл по пенальти белградскому "Партизану" и вылетел из Лиги конференций

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Футбольный клуб "Сочи" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций уступил в серии пенальти белградскому "Партизану". Игра прошла на стадионе в Белграде.
Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2. Среди футболистов "Сочи" голами на 33-й и 76-й минутах матча отметился Сергей Терехов, среди игроков "Партизана" – Милош Йойич и Александар Шчекич.
В серии пенальти точнее были игроки сербского клуба – 4:2. Таким образом, "Сочи" завершили выступление в еврокубках.
В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций "Партизан" сыграет с португальским клубом "Санта-Клара". Матчи пройдут 19 и 26 августа.
В этот же день из Лиги конференций вылетел казанский "Рубин", проиграв польскому "Ракуву". Основное время матча завершилось ничьей, по итогам дополнительного времени счет составил 1:0.
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между "Сочи" и "Партизаном" состоялся 5 августа и завершился ничьей. Счет составил 1:1.
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