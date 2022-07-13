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Спорт

17:03

Лука Каттани ушел с поста спортивного директора ФК "Спартак"

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Итальянец Лука Каттани ушел с должности спортивного директора ФК "Спартак". Об этом сообщается на сайте клуба.

В пресс-службе "Спартака" отметили, что клуб высоко ценит профессионализм Каттани, который смог омолодить и обновить команду.

При этом, отмечается, что Лука выразил готовность в случае необходимости давать какие-то рекомендации клубу удаленно.

"Благодарим его за большую работу, особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России. Желаем успехов в дальнейшем. Всегда будем рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca!" – говорится в заявлении.

Лука Каттани работал в "Спартаке" с декабря 2021 года. ФК по результатам чемпионата РФ занял 10-е место.

Ранее чех Алекс Крал заявил о приостановке контракта со столичным ФК "Спартак". Инициатором приостановки контракта был Крал. Стороны приостановили его до 30 июня 2023 года.

10 июня московский "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. Наставником красно-белых стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль

"Спартак" выиграл Кубок России по футболу

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