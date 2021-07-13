Объявлены 10 претендентов на награду за лучший гол Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объявил список из 10 претендентов на звание автора самого красивого гола чемпионата Европы по футболу.

Среди претендентов гол украинца Андрея Ярмоленко, который забил мяч в ворота сборной Нидерландов в матче группового этапа. На награду также претендует гол чешского форварда Патрика Шика, который поразил ворота сборной Шотландии с 45 метров.

На звание автора самого красивого гола Евро-2020 претендует Криштиану Роналду с голом в матче Португалии с Венгрией, Кевин де Брейне в матче Дания – Бельгия, Лука Модрич в игре Хорватия против Шотландии.

Среди претендентов также Поль Погба в матче Франция – Швейцария, Лоренцо Инсинье в матче Бельгия – Италия, Федерико Кьеза в матче Италия – Испания, Миккель Дамсгор в матче Англия – Дания (2:1). Также претендует пенальти Альваро Мораты в матче Италия – Испания.

Победитель в номинации определится в голосовании болельщиков на сайте UEFA.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2020 года. В ее состав вошли вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, защитники сборной Англии Кайл Уокер и Гарри Магуайр, защитники итальянской сборной Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола.

Также в символическую сборную попали полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг, полузащитник итальянской команды Жоржиньо, полузащитник сборной Испании Педри, нападающий итальянцев Федерико Кьеза, нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку и нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг.

Ранее сборная Италии во второй раз в истории завоевала титул европейских чемпионов в матче против сборной Англии, которая прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Обе команды на пути к финалу ни разу не проиграли, пройдя групповой этап с тремя победами из трех возможных. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.