Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья нора" пройдут в Москве 15 и 16 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья нора", а также пятый этап Студенческого кубка Бегового сообщества пройдут в столичном Битцевском лесу 15 и 16 апреля.

В первый день собаки и их хозяева выйдут на старт дистанции в два километра. Участники кросса "Быстрый пес" побегут в несколько волн с интервалами между группами. В этом году собаки получат именной стартовый номер, каждой из них вручат настоящую медаль.

Также в этот день состоится финал Студенческого кубка Бегового сообщества сезона 2022/2023 годов. Звание лучшего в течение нескольких месяцев оспаривали 23 московских вуза. В тройке лидеров по итогам предыдущих этапов – МГУ имени Ломоносова, МЭИ и МГСУ. Студенты выйдут на старт дистанций в 4 и 6 километров в индивидуальных зачетах, а также определят лучшего в командной эстафете 4х1 километр.

На 16 апреля запланирован классический забег по пересеченной местности "Лисья нора". Организаторы подготовили дистанции от 2 до 8 километров. Соревнования состоятся по мировым стандартам проведения кроссов. Мужчины и женщины будут бежать раздельно по кольцевой трассе с широкой стартовой линией.

Ранее организаторы назвали дату проведения в Москве Весеннего велофестиваля. В этом году он намечен на 21 мая. За день до этого в столице состоится массовый забег, который посвящен экологическим проблемам.



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