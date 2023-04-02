Около 6 тыс спортсменов приняли участие в забеге "Апрель" в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Около 6 тысяч спортсменов приняли участие в забеге "Апрель" в "Лужниках", сообщает пресс-служба департамента спорта.

"Забег "Апрель" – знаковое событие в календаре московского спорта. Для начинающих спортсменов это отличный шанс познакомиться с новым видом спорта, а для более опытных – проверить свои силы после зимней паузы", – рассказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Протяженность маршрута составила 5 километров. Он прошел вокруг спорткомплекса "Лужники" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Участники смогли увидеть Воробьевы горы и главное здание МГУ имени Ломоносова, Воробьевскую набережную, "Москва-Сити" и большую спортивную арену "Лужники".

Ранее сообщалось, что 21 мая в Москве пройдет Весенний велофестиваль. Вместе с этим во многих российских регионах состоится массовый забег, посвященный экологическим проблемам. Мероприятие пройдет 20 мая.



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