Совет директоров КХЛ включил тольяттинскую "Ладу" в состав участников лиги

Фото: vk.com/hc_lada

Совет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил тольяттинский клуб "Лада" в состав участников турнира сезона 2023–2024 года. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.

В предстоящем сезоне сыграют 23 команды, причем 22 из них участвовали в турнире прошлого сезона. Среди участников 2023–2024 сезона – хабаровский "Амур", подмосковный "Витязь", свердловский "Автомобилист" и другие клубы.

Ранее казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. У "Ак Барса" шайбу забили Дмитрий Юдин на 41-й минуте матча, Кирилл Адамчук – на 53-й минуте и Вадим Шипачев – на 68-й минуте. "Ак Барс" выиграл в серии до четырех побед со счетом 4:1.



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