Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после пятого матча финала Западной конференции КХЛ

Фото: Екатерина Ветохина/ТАСС

Хоккеисты петербургского СКА и московского ЦСКА подрались после пятого матча финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Состязание в Санкт-Петербурге закончилось с результатом 7:3 в пользу московских спортсменов. После финальной сирены хоккеист ЦСКА Владислав Каменев ткнул клюшкой Никиту Камалова по руке. В ответ на это спортсмен СКА Андрей Педан ударил форварда московской команды клюшкой в плечо.

Впоследствии между Ярославом Дыбенко и Михаилом Пашниным вспыхнула драка, сообщается в СМИ. Уточняется, что после второго матча серии спортсмены также устроили потасовку на льду. Счет в серии до четырех побед составил 3:2 в пользу столичного ЦСКА.

Ранее сообщалось, что футболисты российского ФК "Шинник" и украинского "Миная" подрались в турецкой гостинице. Данный факт подтвердили в отеле Royal Seginus, где проживали спортсмены. При этом полиция Турции не получала никаких жалоб от потерпевших в связи с этим инцидентом.

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