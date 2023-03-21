"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Фото: телеграм-канал "ХК "Авангард" Омск"

Хоккейный клуб "Авангард" обыграл "Металлург" в третьем матче серии плеф-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда вышла победителем со счетом 3:2.

Шайбы в ворота "Металлурга" забросили хоккеисты "Авангарда" Корбан Найт, Виктор Сведберг, Арсений Грицюк. Два очка "Металлург" заработал благодаря шайбам Максима Карпова и Григория Дронова.

Четвертый матч серии состоится 23 марта в Магнитогорске. Счет в серии сейчас составляет 3:0.

Ранее "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. Игра состоялась на стадионе "Джи-Драйв Арена" в Омске. "Авангард" одержал победу со счетом 4:3.



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