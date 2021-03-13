Паралимпийский комитет РФ получил приглашение на Игры 2022 года в Пекине

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента комитета Павла Рожкова.
"В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках" – рассказал Рожков.
По его словам, состав российской делегации будет определен согласно квалификационным критериям. Он подчеркнул, что в нее могут войти более 150 человек. Ожидается, что российские спортсмены выступят во всех видах программы.
Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио состоится летняя Паралимпиада.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года
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