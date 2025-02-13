Предпоследний этап трековых велогонок пройдет в Москве 15 февраля

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Предпоследний этап трековых велогонок серии Cyclingrace пройдет 15 февраля в Москве на Олимпийском велотреке в Крылатском.

В программе запланированы гит с ходу на 200 и 500 метров, гит с места на тысячу метров, индивидуальные гонки преследования на два и три километра, а также парная гонка на два километра.

Регистрация на состязания открыта на сайте. Подать заявку и поучаствовать может любой гонщик с соответствующим опытом.

Серия трековых велогонок Cyclingrace – это ежегодное соревнование. Оно проходит среди поклонников велоспорта и экс-спортсменов. Для зрителей и болельщиков вход свободный, также для них подготовлен розыгрыш призов. Кроме того, следить за ходом гонки можно через онлайн-трансляцию.

В сезоне-2024/25 пройдет восемь этапов состязаний, заключительный из которых запланирован на 15 марта. Самые сильные гонщики определяются в каждой из дисциплин своей категории, также ведется индивидуальный и командных рейтинги.

Между тем в столице в 2025 году состоятся более 170 крупных спортивных соревнований, в том числе городские и международные турниры. Например, Москва примет чемпионат мира по рукопашному бою, этапы Кубка мира по разным видам спорта. Помимо этого, пройдут Большой Московский триатлон, велофестиваль, марафон и полумарафон.