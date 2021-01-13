Бывший боец UFC вызвал на бой Шлеменко

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Ветеран UFC Альберт Туменов вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, сообщает News.ru.

В публикации на своей странице в Instagram Туменов предположил, что состязанием заинтересуются истинные ценители боев, так как он и его соперник делают акцент именно на искусстве поединка.

"Сейчас в клетке сходятся представители разных сфер: танцоры, певцы, блогеры и другие. Я не выступаю против этого, но свою порцию адреналина должны получить и настоящие "гурманы" боев", – говорится в сообщении.

Из восьми боев, проведенных в UFC, Туменов одержал победу в пяти из них. После он перешел в лигу АСА, где дважды защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

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