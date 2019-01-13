Медведев назвал блестящим выступление российских биатлонистов в Оберхофе

Сборную России, которая 13 января на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе выиграла женскую и мужскую эстафеты, поздравил глава правительства Дмитрий Медведев.

"Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы! ", — написал Медведев в Twitter.

Ранее сообщалось, что россияне одержали победы в мужской и женской эстафетных гонках. Это первая победа для сборной в рамках одного этапа соревнований за 13 лет. Эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. В мужской сборной – Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В соревновательном календаре это были вторые по счету командные гонки в сезоне. Первые прошли на втором этапе в австрийском Хохфильцене. Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.