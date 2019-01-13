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18:08

Российские биатлонисты впервые за 13 лет выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира

спорт

18:08

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На Кубке мира в немецком Оберхофе россияне одержали победы в мужской и женской эстафетных гонках. Это первая победа для сборной в рамках одного этапа соревнований за 13 лет.

Эстафету бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. В мужской сборной – Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

До этого российские биатлонисты добивались побед в обеих эстафетных гонках на одном этапе Кубка мира в сезоне-2006/07.

Нынешний этап Кубка мира завершится 13 января мужской эстафетной гонкой. Ранее российский спортсмен Александр Логинов пришел первым в спринтерской гонке. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 25 минут 50,9 секунды.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

спорт

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