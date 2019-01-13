Россиянки впервые за 7 лет победили в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

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Российская женская сборная победила в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира, прошедшем в немецком Оберхофе.

За национальную команду выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина и Маргарита Васильева. Их результат – один час 18 минут 46,3 секунды. За это время спортсменки затратили восемь дополнительных патронов.

Серебро досталось немецкой команде, отставшей на 33,5 секунды, а третье место взяли чешки (+36,7).

В последний раз россиянки брали первое место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в 2012 году. Тогда соревнования также проходили в Оберхофе. Победу завоевали Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина.

Нынешний этап Кубка мира завершится 13 января мужской эстафетной гонкой. Ранее российский спортсмен Александр Логинов пришел первым в спринтерской гонке. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 25 минут 50,9 секунды.