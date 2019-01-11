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11 января, 19:36

Логинов выиграл спринт на четвертом этапе Кубка мира

спорт за рубежом

11 января, 19:36

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Фото: ТАСС/imago/Jacob Schröter

Российский спортсмен Александр Логинов пришел первым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Он сумел преодолеть 10-километровую дистанцию за 25 минут 50,9 секунды, причем без промахов на двух огневых рубежах. На втором месте − спортсмен из Норвегии Йоханнес Бе. Он допустил один промах и отстал от россиянина на 25,2 секунды. В тройку призеров также попал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон.

Для Логинова победа в Оберхофе стала первой в личных стартах на Кубке мира. "Честно признаюсь, мне было тяжело. Доволен, что получилось "на ноль" отстрелять и потерпеть до конца", − признался спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ".

По словам российского биатлониста, что на втором огневом рубеже он не обращал внимания на своего соперника Мартена Фуркада, с которым "весь круг прошли вместе". Логинов отметил, что "старался отработать побыстрее на рубеже", хотя при стрельбе многое зависит от ветра. "Когда я подошел, порыв был не очень сильным. Из-за этого и отработал в быстром темпе", − пояснил биатлонист.

В конце декабря 2018 года Логинов выиграл серебро на этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Чехии. Российский спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды. Золото тогда досталось норвежцу Йоханессу Бе.

спорт за рубежом

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