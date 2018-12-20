Логинов выиграл серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл серебро в 10-километровом спринте среди мужчин на третьем этапе Кубка миру по биатлону в Нове Место в Чехии.
"Я очень доволен своим результатом сегодня. Я должен был стрелять "чисто", и это было главной целью. Я рад, что все получилось", – сказал спортсмен после соревнований, передает РИА Новости.
Спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды. Норвежец Йоханесс Бе, выигравший золото, безошибочно отработал стрельбу и показал результат в 23 минуты 9,9 секунды. Третье место занял биатлонист из Швеции Мартин Понсилуом.
Отечественный биатлон вновь оказался в центре допингового скандала 12 декабря. Полиция пришла в отель к российской сборной накануне старта второго этапа Гран-при. Среди допрошенных – Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков. Их подозревали в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, который проходил в Австрии в 2017 году.
К разрешению конфликта подключились российские МИД, Министерство спорта и Союз биатлонистов. В итоге российские спортсмены беспрепятственно покинули территорию Австрии и выехали в Чехию. Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что в настоящий момент у австрийских властей больше нет претензий к спортсменам.
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