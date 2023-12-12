Началась регистрация на Московский марафон – 2024

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Открылась регистрация на Московский марафон – 2024, который пройдет 12–13 октября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Так, 12 октября желающие могут пробежать дистанцию 10 километров. Между тем 13 октября выйдут те, кто побежит 42,2 километра.

В 2023 году был установлен рекорд по количеству зарегистрированных участников Московского марафона. Присоединиться к событию захотели 38 тысяч бегунов.

Также в сентябре в Москве прошли кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора". В первом около 250 собак и их хозяев преодолели в один круг грунтовую трассу длиной два километра, а во втором участники преодолели пересеченную местность на дистанции от двух до восьми километров.

Почти 40 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне