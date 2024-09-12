Заслуженный тренер по хоккею Григорий Савельев скончался в Серове

Фото: телеграм-канал "Никита Щитов"

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев скончался в возрасте 79 лет в больнице Серова Свердловской области 12 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале близкий друг тренера, игрок ХК "Сочи" Никита Щитов.

По его словам, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в результате нападения соседа по палате. Инцидент произошел 30 августа после того, как Савельев перенес операцию по ампутации пальцев ног: сосед, ранее судимый за преступление, выразил недовольство тем, что Савельев храпел во сне, и нанес ему удар стулом по голове.

Хоккеист выразил соболезнования в связи с утратой и поблагодарил всех, кто оказал помощь в сборе средств на лечение Савельева, который был объявлен летом 2024 года. Оставшаяся сумма будет направлена на организацию похорон.

Георгий Савельев родился 9 мая 1945 года. Он работал тренером с детскими и юношескими командами, такими как "Крылья Советов", архангельский "Спартак" и серовский "Металлург". Под его руководством выросли такие известные спортсмены, как Олег Браташ, который в 1989 году был признан лучшим вратарем СССР, Евгений Медведев, ставший чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина, и Никита Щитов, который в настоящее время является действующим защитником ХК "Сочи".