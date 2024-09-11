Прах Белоусовой и Протопопова захоронен в Петербурге

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Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронен на территории Волковского кладбища в некрополе "Литераторские мостки" Санкт‑Петербурга, передает ТАСС.

На церемонию захоронения пришли родственники спортсменов, друзья, ученики, а также представители власти.

"Вы дарили нам свое искусство, красоту души, красоту человеческих отношений. И сегодня нам выпала честь красиво закрыть последнюю страницу вашей славной истории. Ведь именно вы принесли своим творчеством славу нашему великому Ленинграду – Санкт-Петербургу", – сказала в ходе церемонии одна из учениц спортсменов Марина Анутина.

Протопопов скончался в 2023 году в швейцарском Интерлакене в возрасте 91 года, кремирование прошло в Гриндельвальде. Как рассказал двукратный чемпион ФРГ в мужском одиночном катании Зепп Шенмецлер, фигурист умер во сне.

В 2022 году Протопопов завещал, чтобы его похоронили в России вместе с Белоусовой. Его супруга ушла из жизни в 2017 году, ее прах Протопопов хранил дома.