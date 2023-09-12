Последняя в сезоне велогонка в Москве пройдет 16 и 17 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон шоссейных велогонок серии Cyclingrace завершится в столице в ближайшие выходные. Вместо запланированной ранее круговой шоссейной "Две реки" пройдет двухдневный заезд под названием "Олимпия". Состоится он в спортивном комплексе в Крылатском.

В субботу, 16 сентября, спортсменов ждет короткая гонка-"пролог" с раздельным стартом на дистанции 5,7 километра. Участвовать можно на шоссейном велосипеде с рулем "баран".

17 сентября будет организована масштабная круговая гонка протяженностью до 100 километров. Награждение победителей и призеров будет происходить по итогам каждого дня, а также по сумме двух дней.

Участие в гонках серии Cyclingrace доступно каждому совершеннолетнему любителю велоспорта вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Все участники будут разделены на кластеры по возрасту, полу и уровню умений для справедливой борьбы, при этом по окончании заездов они также получат свое место в абсолютном зачете. Зрители смогут поболеть за соревнующихся как в очном формате – 17 сентября на сцене будет установлен большой экран – так и онлайн: на протяжении всей гонки будет организована видеотрансляция с профессиональными комментаторами.

Регистрация на гонку "Олимпия" открыта на сайте серии. Подать заявку можно как на оба дня соревнований, так и по отдельности.

Ранее в столице прошла любительская шоссейная велогонка "Cyclingrace: Столица". Круговая трасса пролегала на Воробьевых горах с заездом к главному зданию МГУ им. Ломоносова. Протяженность круга – 11,5 километра.