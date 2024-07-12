Шахматный турнир прошел в Выхине-Жулебине

Фото: Елена Мещерякова

Шахматный турнир среди любителей на Кубок главы управы Выхина-Жулебина прошел в столице. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

"В шахматы играют в любом возрасте. У нас в школе тоже есть шахматисты – одаренные, эрудированные ребята. Посмотрела сегодняшние партии – это настоящее интеллектуальное великолепие. Летом в Москве проходит немало шахматных соревнований и для детей, и для взрослых, и на свежем воздухе, и в торговых центрах. Приходите и играйте, друзья, – это полезное, развивающее занятие", – заявила Булаева.

Участие в соревнованиях приняли 16 шахматистов, представляющих Выхино-Жулебино и другие районы столицы. По правилам турнира 6 из 16 участников попадали в финал. После этого – круговой турнир с контролем времени по пять минут для каждого участника.

Булаева пригласила на соревнования двух шахматисток из своего района. Любовь Герцик и Эльвира Перевалова прошли в финальный этап, но призерами не стали. Тройку победителей составили шахматисты из Выхина-Жулебина: Виктор Евстигнеев стал первым, Владимир Шевченко – вторым, Юрий Кузнецов – третьим.

В выходные, 13 и 14 июля, в рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" жители и гости столицы смогут сыграть в шахматы. На Гоголевском бульваре пройдут соревнования по шахматам, участниками которых смогут стать москвичи разных возрастов.

Детский турнир будет организован для юношей и девушек до 17 лет, а кандидатами на победу в открытом турнире станут женщины и дети до 15 лет, а также ветераны. Обязательным требованием для участников этих соревнований является наличие спортивного разряда не ниже третьего юношеского.

В рамках семейного турнира попробовать свои силы смогут команды из двух человек, которые должны состоять из ребенка до 14 лет и взрослого, чей возраст превышает 21 год. Победителям и призерам будут вручаться подарки от департамента спорта Москвы, а все участники получат памятные значки.